Sony купила разработчиков Halo за 3,6 млрд долларов

Sony объявила о покупке американской студии Bungie, авторов игр Destiny 2 и Halo, за 3,6 млрд долларов. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчиков.

Отдельно отмечается, что у разработчиков не отнимут право самостоятельно издавать свои игры и творческую свободу. По словам главы компании, присоединение к Sony позволит американской студии активнее нанимать персонал и реализовывать свои планы.

Ранее в январе Microsoft купила Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. До этого самой крупной покупкой в истории было приобретение студии Zynga компанией Take-Two Interactive, авторами популярных франшиз GTA и Red Dead.