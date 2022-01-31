Пока Москву заваливает снегом, сугробы достигают рекордных размеров, а аэропорты отменяют из-за непогоды рейсы, сообщения о природных катаклизмах продолжают поступать со всего мира.

В Бразилии по меньшей мере 19 человек погибли из-за разрушительных ливней в штате Сан-Паулу. Сильные дожди стали причиной оползней и наводнений.

По северной Европе прошелся мощный ураган "Малик". Его жертвами уже стали четыре человека. На севере Германии, в Польше, Швеции и Дании многие дома остались без света, парализовано движение транспорта, закрываются дороги и мосты, отменяются рейсы в аэропортах. Сила ветра достигала 160 км/ч.

Нью-Йорк практически парализован из-за снега, сугробы достигли высоты в 60 сантиметров. В десятках домов пропало электричество. Городские власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

В южном штате Флорида из-за похолодания идут "дожди" из игуан. Эти хладнокровные ящерицы просто замерзают и падают с деревьев на головы прохожим. Местные власти настоятельно просят не трогать животных - они могут внезапно проснуться и пустить в ход свои острые зубы и когти.