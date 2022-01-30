30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменено и задержано суммарно 30 рейсов, запланированных на воскресенье, 30 января, следует из данных "Яндекс.Расписания". Во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово - четыре рейса, еще три отменено, в Шереметьево один рейс задержан и 16 отменено.

Как предупреждали синоптики, в воскресенье в Москву придет циклон, примерно с 15 часов начнется снег, усиление которого ожидается вместе с порывистым ветром к вечеру того же дня. Метель и ветер до 17 м/c сохранится в ночь на понедельник.

Чаще всего задержки рейсов в аэропортах происходят из-за технических проблем и погодных условий. При задержке рейса более чем на четыре часа пассажиры имеют право на горячее питание, далее оно предоставляется каждые шесть часов задержки днем и каждые восемь часов - ночью. При более серьезных задержках пассажирам предоставят гостиницу вместе с трансфером.