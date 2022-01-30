Новости

США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России 09:22
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open 09:14
Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги 09:03
Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator 08:59
Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского 08:50
Дальнобойщики заблокировали столицу Канады 08:45
Мамедов уступил Хендерсону на турнире Bellator 273 08:36
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода 08:06
На автозаправке Калифорнии продан лотерейный билет на 426 млн долларов 07:35
Трамп: Одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды на помощь США 07:10
В отеле Огайо обнаружены 16 человек без сознания 06:30
Трамп призвал Байдена защитить США от мигрантов, а не посылать войска в Европу 06:12
Власти Ирландии приветствовали решение Москвы о переносе района учений ВМФ 05:41
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января 05:20
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины 04:46
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике 04:27
В ДРК 51 человек приговорен к смертной казни за убийство сотрудников ООН 04:10
ЛОР-врач рассказал об особенностях насморка при "омикроне" 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 11:08
Рубрика: Экономика

30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Текст: Анастасия Селиванова

В столичных аэропортах отменено и задержано суммарно 30 рейсов, запланированных на воскресенье, 30 января, следует из данных "Яндекс.Расписания". Во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово - четыре рейса, еще три отменено, в Шереметьево один рейс задержан и 16 отменено.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Юрист перечислил способы вернуть деньги за отмененный рейс

Как предупреждали синоптики, в воскресенье в Москву придет циклон, примерно с 15 часов начнется снег, усиление которого ожидается вместе с порывистым ветром к вечеру того же дня. Метель и ветер до 17 м/c сохранится в ночь на понедельник.

Чаще всего задержки рейсов в аэропортах происходят из-за технических проблем и погодных условий. При задержке рейса более чем на четыре часа пассажиры имеют право на горячее питание, далее оно предоставляется каждые шесть часов задержки днем и каждые восемь часов - ночью. При более серьезных задержках пассажирам предоставят гостиницу вместе с трансфером.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Внуково Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
Трамп призвал Байдена защитить США от мигрантов, а не посылать войска в Европу
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году