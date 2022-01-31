Спасатели обнаружили пилота пропавшего японского истребителя

Спасатели обнаружили одного из двух японских пилотов истребителя F-15, который упал в акватории Японского моря. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK. Сведений о его состоянии не приводится.

В настоящее время продолжаются поиски второго военнослужащего, который также находился в кабине потерпевшего крушение самолета. Ситуация осложняется наступлением темного времени суток. Специалисты продолжают выяснять причины произошедшего.

Напомним, что F-15 воздушных сил самообороны Японии пропал с радаров во время тренировочного полета. Машина приписана к базе "Комацу" в префектуре Исикава на западе острова Хонсю.