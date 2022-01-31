Тариф "Платона" вырастет сразу на 8,5%

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам общего пользования большегрузными транспортными средствами, с 1 февраля 2022 года вырастет на 8,5% до 2,54 руб. за км. Размер увеличения тарифа в два раза превысил прогнозировавшиеся значения.

В "Платоне" зарегистрировано более 1,5 млн грузовиков, за время работы системы перечислено более 159 млрд руб. Фото: РИА Новости

Плата за проезд по федеральным трассам взимается с грузовиков массой более 12 тонн через систему "Платон". Тариф индексируется ежегодно на основе данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год публикует прогноз изменения размера платы. В июле 2021 года ведомство сообщало, что тариф в 2022 году вырастет до 2,44 руб. за километр с действовавшего тогда тарифа в 2,34 руб. за километр пробега. Однако плата выросла на 20 копеек вместо 10 копеек за каждый км пробега.

В системе зарегистрировано более 1,5 млн грузовиков массой более 12 тонн. За время работы системы "Платон" в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы. Эти средства направляются на капремонт дорог.

Для перевозчиков повышение платы в системе "Платон" в целом предсказуемо, но в этом году реальный уровень инфляции превысил прогнозируемый, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. В таких случаях предусматривалось, что сумма, превышающая прогнозируемые значения, будет добавляться к тарифу не на следующий год, а через год, так как перевозчики заключают контракты на следующий год с учетом прогнозируемых тарифов. Но в постановлении прописано, что с 2022 года реальный уровень инфляции будет учитываться уже с 1 февраля. Потому повышение в этом году произошло сразу на 8,5%.