Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.01.2022 16:23
Рубрика: Дороги

В Подмосковье построят транспортную развязку на трассе М-1 "Беларусь"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Автодор Фото: Автодор
Фото: Автодор

На 86-м километре автомобильной дороги М-1 "Беларусь" (Рузский городской округ Московской области) построят транспортную развязку. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию объекта, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Фото: "Автодор"
В "Автодоре" рассказали о борьбе с "автоподставщиками" на трассах

Строительная длина участка составит около четырех километров. В ходе работ планируется строительство разворотной петли над трассой М-1, надземного и подземного пешеходных переходов, боковых проездов с переносом на них автобусных остановок, тротуаров и съездов к прилегающей территории.

Кроме того, проект предусматривает переустройство линии наружного электроосвещения проезжей части и тротуаров, а также установка оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

"Проектными решениями предусмотрено благоустройство прилегающей к памятнику Зое Космодемьянской территории (устройство парковочной площадки, тротуаров, пешеходных ограждений, опор электроосвещения)", - добавили в "Автодоре".

Трасса М-1 "Беларусь" проходит от пересечения Можайского шоссе и МКАД до государственной границы между Россией и Беларусью. Общая протяженность дороги составляет 456 километров.