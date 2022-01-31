В Подмосковье построят транспортную развязку на трассе М-1 "Беларусь"

На 86-м километре автомобильной дороги М-1 "Беларусь" (Рузский городской округ Московской области) построят транспортную развязку. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию объекта, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Строительная длина участка составит около четырех километров. В ходе работ планируется строительство разворотной петли над трассой М-1, надземного и подземного пешеходных переходов, боковых проездов с переносом на них автобусных остановок, тротуаров и съездов к прилегающей территории.

Кроме того, проект предусматривает переустройство линии наружного электроосвещения проезжей части и тротуаров, а также установка оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

"Проектными решениями предусмотрено благоустройство прилегающей к памятнику Зое Космодемьянской территории (устройство парковочной площадки, тротуаров, пешеходных ограждений, опор электроосвещения)", - добавили в "Автодоре".

Трасса М-1 "Беларусь" проходит от пересечения Можайского шоссе и МКАД до государственной границы между Россией и Беларусью. Общая протяженность дороги составляет 456 километров.