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31.01.2022 16:30
Рубрика: Легковые авто

В России появится бюджетный автомобиль за 1 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Концерн Stellantis готовит для России некую бюджетную модель, производство которой будет организовано на мощностях завода "ПСМА Рус" в Калуге, об этом сообщило издание Drom.ru со ссылкой на управляющего директора брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексея Володина.

Фото: GBT
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Целевой планкой розничной цены автомобиля в базовой комплектации является 1 млн рублей, но к моменту выхода машины она может измениться, поскольку все зависит от макроэкономической стабильности и курса российского рубля.

По словам Володина, грядущая новинка будет представлять собой "нечто среднее между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером". Предположительно, речь идет о российской версии субкомпактного кросс-хэтчбека Citroen C3 поколения CC21, который создали специально для развивающихся рынков. В 2022 году производство Citroen C3 CC21 запустят параллельно в двух странах - Индии и Бразилии.

Пятидверный C3 CC21 имеет габаритную длину 3980 мм (сравнимо с Грантой-хэтчбек), при этом он построен на современном шасси CMP. Базовая конфигурация такого C3 предполагает 1,2-литровый бензиновый турбомотор.

О сроках появления новой модели в продаже информации пока нет.

#Opel #Peugeot #Citroen