В Таджикистане откроется филиал воронежского вуза

Филиал Воронежского технического университета собираются открыть в Таджикистане, говорится в сообщении Telegram-канала представительства Россотрудничества.

На эту тему уже состоялся разговор министра образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуфа Имомзоды и главы Института международного образования российского университета Валерия Будко. В планах открыть в Душанбе непосредственно филиал вуза, а в Худжанте будет работать центр по повышению квалификации сотрудников строительной сферы.

Справка "РГ"

Россия выделила около ста пятидесяти миллионов долларов для строительства пяти школ в Таджикистане: в Душанбе, Кулябе, Худжанте, Турсунзаде и Бохтаре. Также для преподавания на русском языке уже несколько лет в республику приезжают российские учителя.