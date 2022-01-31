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31.01.2022 08:20
Рубрика: Видео

Видео: припаркованные у обочины машины сползли в реку

Текст: Вадим Давыденко

Несколько автомобилей осели в реку из-за внезапного оползня в городе Сери Кембанган в Малайзии. Лишь чудом обошлось без человеческих жертв - в стоявших на обочине машинах, к счастью, никого не было.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Причиной ЧП стали проливные дожди, обрушившиеся на штат Селангор. Ливневки не справились с большим объемом воды и в ряде районов намокший грунт начал оседать и ползти к реке.

В начале ролика хорошо видно, как прохожие заметили длинную трещину на асфальте и подняли тревогу. Кто-то, рискуя жизнью, успел запрыгнуть в свою машину и отогнать ее в безопасное место, а кто-то вернется через час и увидит ее плывущей вниз по течению, к океану...

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#видео