Видео: припаркованные у обочины машины сползли в реку

Несколько автомобилей осели в реку из-за внезапного оползня в городе Сери Кембанган в Малайзии. Лишь чудом обошлось без человеческих жертв - в стоявших на обочине машинах, к счастью, никого не было.

Причиной ЧП стали проливные дожди, обрушившиеся на штат Селангор. Ливневки не справились с большим объемом воды и в ряде районов намокший грунт начал оседать и ползти к реке.

В начале ролика хорошо видно, как прохожие заметили длинную трещину на асфальте и подняли тревогу. Кто-то, рискуя жизнью, успел запрыгнуть в свою машину и отогнать ее в безопасное место, а кто-то вернется через час и увидит ее плывущей вниз по течению, к океану...