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31.01.2022 18:31
Рубрика: Госуправление

Володин: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о позиции палаты на тему инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах. В своем Telegram-канале спикер подчеркнул, что подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов.

Володин заявил о единогласной поддержке Госдумой деятельности МИД РФ

Кроме того, соответствовать этим требованиям, по его оценке, крайне сложно. "В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции", - добавил Володин.

Тем, кто предлагает такие решения, он посоветовал учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против реализации таких предложений. "Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", - резюмировал спикер.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в партии против этого. Он напомнил, что подобная идея уже обсуждалась еще до пандемии. Тогда пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет.