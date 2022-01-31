Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина

Состояние ногтей и кожи на ногах может сигнализировать о высоком уровне холестерина в крови, предупреждает благотворительная организация British Heart Foundation. Врачи предупреждают, что высокий холестерин провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, которые стоят на первом месте среди причин смертности в мире.

В фонде рассказали, что если ногти на ногах стали медленно расти и приобрели ломкость без видимых на то причин (не было изменения рациона питания, не наблюдалось нехватки кальция в организме), а также вы чувствуете онемение нижних конечностей, наблюдаете изменение цвета кожи, то это повод пройти обследование у специалиста, чтобы выяснить истинную причину. Высока вероятность, что она кроется в высоком холестерине, который может вызвать облитерирующий атеросклероз, или заболевание периферических артерий (ЗПА).

"При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям - чаще всего к ногам и ступням. ЗПА может замедлить рост волос на ногах, сделать кожу бледной или красновато-синей, спровоцировать появление ран или язв, которые не заживают на ногах и ступнях, а также сделать ногти толстыми и непрозрачными, привести к онемению ног и ощущению тяжести в мышцах", - пишет The Sun со ссылкой на британский фонд. Риски повышаются при сопутствующих хронических заболеваниях - гипертонии, диабете, ожирении.

По данным Академии дерматологии США, также свидетельством высокого уровня холестерина могут быть полоски под ногтями на ногах, которые напоминают заносы. На самом деле это небольшие кровоизлияния, спровоцированные повреждением сосудов. Узнать наверняка причину можно только после консультации у специалиста и соответствующих анализов крови.