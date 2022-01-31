Новости

Путин обсудит с премьером Венгрии проблемы европейской безопасности 15:32
Спасатели обнаружили пилота пропавшего японского истребителя 15:21
Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина 15:21
В Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса 50 суворовцев 15:14
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение 14:49
Минюст: порядка 100 тысячам осужденным в РФ можно заменить заключение на принудительные работы 14:48
Более 23 млрд рублей кабмин направит за четыре года на научный флот 14:48
Ярослав Ашихмин: Власти Москвы принимают меры и пересматривают их с учетом обстановки 14:44
Кабмин выделит еще 1,8 млрд рублей на проекты в авиастроении 14:28
МИД: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля 14:08
Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно 14:02
В Ивановской области выявлен омикрон-штамм 13:48
NHK: Японский истребитель F-15 пропал с радаров 13:42
В Кремле оценили матч Надаля и Медведева 13:37
Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко 13:36
Грызлов вручил главе МИД Беларуси копии верительных грамот 13:35
Таможня пресекла вывоз крупной партии пиломатериалов в Китай 13:34
Песков назвал возможные санкции Лондона "атакой на бизнес" 13:26
В Германии во время проверки автомобиля застрелены двое полицейских 13:19
В Кремле отметили независимый подход Венгрии к выбору партнеров 13:19
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины 13:10
Песков опроверг планы ввести всероссийский локдаун 13:03
В Москве рекордно подорожали новостройки бизнес-класса 12:50
В Чувашии приостановили оказание плановой медпомощи 12:49
Вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 15:21
Рубрика: Общество

Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина

Текст: Анастасия Селиванова

Состояние ногтей и кожи на ногах может сигнализировать о высоком уровне холестерина в крови, предупреждает благотворительная организация British Heart Foundation. Врачи предупреждают, что высокий холестерин провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, которые стоят на первом месте среди причин смертности в мире.

Фото: iStock
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30%

В фонде рассказали, что если ногти на ногах стали медленно расти и приобрели ломкость без видимых на то причин (не было изменения рациона питания, не наблюдалось нехватки кальция в организме), а также вы чувствуете онемение нижних конечностей, наблюдаете изменение цвета кожи, то это повод пройти обследование у специалиста, чтобы выяснить истинную причину. Высока вероятность, что она кроется в высоком холестерине, который может вызвать облитерирующий атеросклероз, или заболевание периферических артерий (ЗПА).

"При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям - чаще всего к ногам и ступням. ЗПА может замедлить рост волос на ногах, сделать кожу бледной или красновато-синей, спровоцировать появление ран или язв, которые не заживают на ногах и ступнях, а также сделать ногти толстыми и непрозрачными, привести к онемению ног и ощущению тяжести в мышцах", - пишет The Sun со ссылкой на британский фонд. Риски повышаются при сопутствующих хронических заболеваниях - гипертонии, диабете, ожирении.

По данным Академии дерматологии США, также свидетельством высокого уровня холестерина могут быть полоски под ногтями на ногах, которые напоминают заносы. На самом деле это небольшие кровоизлияния, спровоцированные повреждением сосудов. Узнать наверняка причину можно только после консультации у специалиста и соответствующих анализов крови.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Подмосковье военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием
Сбербанк запустил функцию проверки онлайн-переводов доверенным лицом
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым