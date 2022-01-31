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31.01.2022 20:39
Рубрика: Культура

Youtube разблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

Текст: Александр Алексеев

YouTube разблокировал канал "Русского радио". Об этом сообщает вечером 31 января информационное агентство ТАСС.

Фото: youtube
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"После многочисленных просьб со стороны пользователей, сотен публикаций в СМИ, а также требований со стороны Роскомнадзора YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", доступ к которым был закрыт для посетителей сервиса в разгар новогодних праздников", - цитирует ТАСС слова своего не названного собеседника.

Напомним, что в новогодние праздники администрация этого видеохостинга сообщила, что блокирует каналы популярной радиостанции и культовой рок-группы из-за "нарушения норм сообщества".

Причиной блокировки стало обращение некоей фирмы (тоже не названной), разместившей аудиовизуальные материалы на свой канал в YouTube раньше их появления на канале "Русского Радио", что и стало причиной претензий.

После чего радиостанция направила видеохостингу все соответствующие документы, подтверждающие правомерность публикации спорного контента. А 24 января в ситуацию, изучив документы, вмешался и Роскомнадзор, также направивший администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные на каналы ограничения. А заодно - объяснить причины блокировки.

И вот теперь ситуация разрешена. Каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" восстановлены в полном объеме.

Культура Музыка Рок Компании Информационные технологии YouTube

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