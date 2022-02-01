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01.02.2022 16:54
Рубрика: Культура

"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга

Текст: Александр Алексеев
Фото: предоставлено группой "Алиса" Фото: предоставлено группой "Алиса"
Фото: предоставлено группой "Алиса"

Группа "Алиса" сообщила о записи нового альбома, который будет выпущен на крупнейшей в России краудфандинговой платформе Planeta.ru. Проект стартовал 1 февраля и продлится до 1 сентября.

Фото: скриншот из видео officialddt/ youtube
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За это время поклонники могут оформить предзаказ альбома "Алисы", который пока не имеет названия, но очевидно, окажется двойным, а сами музыканты - записать его в студии, а потом свести, отмастерить и выпустить.

"Концертов нет, зато есть время для новых песен. Нет худа без добра. Мы не просим денег, мы предлагаем купить результат нашего труда. Процесс записи идет полным ходом и ежедневно. Судя по итогам прошлых акций, степень вашего доверия безгранична. Я безмерно благодарен и надеюсь, что в этот раз мы не подведем и не разочаруем", - сказал лидер группы Константин Кинчев.

В продаже по предзаказу будут доступны цифровая версия альбома, CD, LP и deluxe-боксы.

Кстати

Уже многие артисты и группы выпускают альбомы или книги вот так - по системе краудфандинга. Но "Алиса" здесь среди рекордсменов по собранным суммам. В 2019 году поклонники перечислили ей на выпуск альбома "Посолонь" 17,4 миллиона рублей. Еще более впечатляющими были итоги предзаказа в 2021 году двойного сольного альбома Константина Кинчева "Белый шум" - 23,1 миллиона рублей.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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