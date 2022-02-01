Выпуск "Литературного салона Родины", посвященный Андрею Белому (стр.??), завершаем одним из самых известных стихотворений поэта Серебряного века.
ВОСПОМИНАНИЕ
Декабрь… Сугробы на дворе…
Я помню вас и ваши речи;
Я помню в снежном серебре
Стыдливо дрогнувшие плечи.
В марсельских белых кружевах
Вы замечтались у портьеры:
Кругом на низеньких софах
Почтительные кавалеры.
Лакей разносит пряный чай…
Играет кто-то на рояли…
Но бросили вы невзначай
Мне взгляд, исполненный печали.
И мягко вытянулись,- вся
Воображенье, вдохновенье,-
В моих мечтаньях воскреся
Невыразимые томленья;
И чистая меж нами связь
Под звуки гайдновских мелодий
Рождалась… Но ваш муж, косясь,
Свой бакен теребил в проходе…
Один - в потоке снеговом…
Но реет над душою бедной
Воспоминание о том,
Что пролетело так бесследно.
1908 г.
Исполняет - Алексей Галибин
Музыка - Алексей Теллур
Видео - Павел Каев