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5 января 2022 г. 16:19
"Родина"

Родина слышит

Выпуск "Литературного салона Родины", посвященный Андрею Белому (стр.??), завершаем одним из самых известных стихотворений поэта Серебряного века.

ВОСПОМИНАНИЕ

Декабрь… Сугробы на дворе…

Я помню вас и ваши речи;

Я помню в снежном серебре

Стыдливо дрогнувшие плечи.

В марсельских белых кружевах

Вы замечтались у портьеры:

Кругом на низеньких софах

Почтительные кавалеры.

Лакей разносит пряный чай…

Играет кто-то на рояли…

Но бросили вы невзначай

Мне взгляд, исполненный печали.

И мягко вытянулись,- вся

Воображенье, вдохновенье,-

В моих мечтаньях воскреся

Невыразимые томленья;

И чистая меж нами связь

Под звуки гайдновских мелодий

Рождалась… Но ваш муж, косясь,

Свой бакен теребил в проходе…

Один - в потоке снеговом…

Но реет над душою бедной

Воспоминание о том,

Что пролетело так бесследно.

1908 г.

Исполняет - Алексей Галибин

Музыка - Алексей Теллур

Видео - Павел Каев

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