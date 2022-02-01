Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.02.2022 12:00
Рубрика: Легковые авто

BMW снимет с производства свой первый массовый электрокар

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW снимет с производства свой первый массовый электрокар - хэтчбек i3 - в июле 2022 года, а не в 2024 году, как предполагалось изначально, об этом сообщает британское издание Cars со ссылкой на свои источники. Иными словами, через несколько месяцев эта модель уйдет из каталогов BMW.

Фото: Пресс-служба BMW.
Последние BMW с V12 выйдут летом. Их выпустят лимитированным тиражом

Причина такого решения: BMW i3 устарел морально и, кроме того, обладает слишком высокой себестоимостью из-за сложной конструкции (например, несущей структурой у него является сделанный по космическим технологиям углепластиковый монокок).

Прямой замены i3 не планируется, место модели на рынке должны занять уже серийный Mini Cooper SE и перспективный кроссовер BMW iX1.

BMW i3 выпускают с 2013 года, он оснащается электромотором мощностью 170 л.с. или 184 л.с. (версия i3s).

Для обеих версий можно заказать двухцилиндровый бензиновый мотор объемом 650 см3 и мощностью 38 л.с., который работает в режиме генератора, подзаряжающего тяговую батарею, и превращает i3 в последовательный гибрид. Бензобак вмещает 9 л топлива - этого хватает, чтобы удлинить запас хода на 150 км. В России модель официально уже не продают.

#BMW