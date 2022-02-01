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Ботаники подсчитали, что на Земле есть 9000 неизвестных видов деревьев

01.02.2022 / 11:52
Фото: Proceedings of the National Academy of Sciences
Фото: Proceedings of the National Academy of Sciences

Международная группа ученых провела первую в мире оценку видового богатства деревьев на глобальном уровне и насчитала существование 73 тысяч видов деревьев.

Фото: Da-Fang Cui et al.
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Это количество оказалось на 14 процентов больше, чем известное ученым количество. Так, предстоит открыть еще девять тысяч видов. Треть из них - редкие виды с ограниченным ареалом и численностью. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Результаты работы, на которую ушло три года, с одной стороны, говорят о том, насколько богаты земные экосистемы, с другой - о том, что лесное биоразнообразие очень уязвимо для антропогенных изменений.

Как говорит соавтор работы Роберто Каццолла Гатти из Болонского университета, знания о разнообразии деревьев являются ключом к сохранению стабильности и функциональности экосистем. До этого исследования данные ученых были ограничены и были основаны только на полевых наблюдениях и списке видов, охватывающем разные районы. Такой ограниченный взгляд уже нанес ущерб глобальному взгляду на проблему.

По словам исследователей, они совершили своего рода подвиг, поскольку для столь обширного исследования нужно было решить ряд проблем - финансовых, логистических и так далее. В итоге все прошло удачно и получилось собрать обширные базы данных о 40 миллионах деревьев, принадлежащих к 64 тысячам видов. В работе участвовало 150 ученых со всего мира.

Фото: Пресс-служба университета Британской Колумбии
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На основе этого результата ученые провели сложный статистический анализ с использованием искусственного интеллекта и суперкомпьютера. После завершения работы ученые подсчитали что на планете 73 300 видов деревьев. Сорок процентов неизвестных видов могут находиться в двух биомах Южной Америки: луг, саванна, кустарники и тропические и субтропические леса. Приблизительно три тысячи из этих видов являются редкими, эндемиками континента и населяют тропические и субтропические районы.

Для оценки биоразнообразия ученые руководствовались следующей логикой: большинство видов довольно распространены и многочисленны, но есть несколько редких и еще меньше таких, которых мы не знаем. Если многие виды наблюдались всего несколько раз, вероятно, будет много редких видов, которые еще неизвестны. Этот подход научная группа применила к базам данных в континентальном и глобальном масштабах, подсчитала количество неизвестных видов деревьев и определили районы мира, в которых они могут быть обнаружены.

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Фото: iStock
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