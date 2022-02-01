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01.02.2022 16:59
Рубрика: Общество

Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Датские ученые установили, что подтип "омикрона" BA.2 более заразен по сравнению с исходным BA.1. Исследование показало, что люди, инфицированные этим подтипом, который также называют "скрытым омикроном", имеют 39-процентный риск заразить других в течение недели, сообщает Датский институт сывороток.

Фото: iStock
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В работе отмечается, что вакцинированные и, в особенности, ревакцинированные люди заражаются в гораздо меньшей степени.

"Анализ показывает, что как непривитые, так и привитые люди, как правило, более восприимчивы к BA.2, чем BA.1, но непривитые чаще передают BA.2. Это указывает на то, что BA.2 по своей природе обладает более высокой инфекционностью по сравнению с BA.1", - сообщают авторы исследования.

В ходе работы ученые проанализировали 8541 домохозяйств с 17945 жителями.

Ранее о высокой скорости распространения "скрытого омикрона" заявили также британские врачи.

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