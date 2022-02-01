Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона"

Датские ученые установили, что подтип "омикрона" BA.2 более заразен по сравнению с исходным BA.1. Исследование показало, что люди, инфицированные этим подтипом, который также называют "скрытым омикроном", имеют 39-процентный риск заразить других в течение недели, сообщает Датский институт сывороток.

В работе отмечается, что вакцинированные и, в особенности, ревакцинированные люди заражаются в гораздо меньшей степени.

"Анализ показывает, что как непривитые, так и привитые люди, как правило, более восприимчивы к BA.2, чем BA.1, но непривитые чаще передают BA.2. Это указывает на то, что BA.2 по своей природе обладает более высокой инфекционностью по сравнению с BA.1", - сообщают авторы исследования.

В ходе работы ученые проанализировали 8541 домохозяйств с 17945 жителями.

Ранее о высокой скорости распространения "скрытого омикрона" заявили также британские врачи.