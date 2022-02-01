ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах

Дифференциация тарифов на электроэнергию не приведет к необоснованному росту цен для населения. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Сейчас в регионах успешно используется механизм дифференциации тарифов по зонам суток, когда в определенные промежутки времени устанавливаются разные цены за потребленную электроэнергию. Кроме того, антимонопольная служба совместно с федеральными и региональными органами власти, экспертным сообществом и потребителями обсуждают методику по утверждению дифференцированных тарифов по объемам потребления.

"Использование этого метода предоставляет право (не обязанность) субъектам РФ использовать такой метод установления тарифов. Также регионы самостоятельно могут определять диапазоны электроопотребления, так и месяцы, в течение которых действует более высокий объем потребления, который применяется при электроотоплении", - отметили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение призвано решить проблему распространения майнинга в регионах с низкими тарифами на электроэнергию.

"Следует отметить, что тарифы для населения будут также утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. Таким ценам антимонопольная служба уделяет пристальное внимание и отменяет решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов", - добавили в ФАС.