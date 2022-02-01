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01.02.2022 15:11
Рубрика: Общество

Физики обнаружили тайные комнаты в монастыре XVI века в Переславле-Залесском

Текст: Юрий Медведев
Это открытие ученые НИТУ "МИСиС" и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН сделали с помощью уникальных экспериментов, установив на территории Данилова монастыря в Переславле-Залесском так называемые мюонные датчики.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Приборы обнаружили две неизвестные комнаты, которыми, предположительно, могут быть древние склепы или монашеские келии. В подземной части между двумя храмами найдена длинная полость, которая может быть как воздуховодом, так и тайным ходом.

Фото: Максим Коротченко
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Старинный город Переславль-Залесский, основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким на берегу Плещеева озера, известен своими памятниками древнерусской архитектуры XII-XVII веков. Свято-Троицкий Данилов монастырь - самый молодой из сохранившихся монастырей, был основан в 1508 году. Старинные документы, в том числе планы помещений, утеряны, поэтому здания и пространства под землей нуждаются в специальном изучении.

Решить эту проблему без разрушения строений помог метод мюонной радиографии. Мюоны - элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в различные объекты, а также в грунт на глубину до 2 км. Эта особенность позволяет использовать их для "удаленного" исследования структуры природных и промышленных объектов километрового масштаба. Суть метода в следующем. Интенсивность потока приходящих из космоса мюонов измеряется специальными датчиками. По изменению плотности потока можно судить о том, через какие вещества он проходит.

- При помощи 22 датчиков, установленных в подземном пространстве между двумя храмами и под ними, мы обнаружили несколько новых объектов. В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане. А между церковью и Храмом всех святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом - помещение прямоугольной формы, - рассказала научный руководитель проекта Наталья Полухина.

По мнению игумена Пантелеимона, настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля, скорей всего подземные полости, которые обнаружены вне храмов, - это погребальные крипты. "Данилов монастырь изначально основан на кладбище, а впоследствии многие состоятельные люди желали быть тут похороненными, и их могли хоронить не просто в земляную могилу, а выкладывать кирпичом подземное помещение - крипту. Что касается пустот внутри стен - то строения монастыря претерпели множество ремонтов и перепланировок. Подвальные печи строились и разрушались, менялось предназначение технических помещений, были большие изменения при восстановлении после пожаров", - сказал игумен.

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