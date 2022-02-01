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01.02.2022 11:35
Рубрика: Власть

Госдума в феврале планирует рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки

Текст: Татьяна Замахина
Госдума может рассмотреть в феврале в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за применение пыток. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

"Мы планируем его поставить на первое чтение в феврале", - сказал он, добавив, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены поправки. По словам главы комитета, есть конкретные предложения от правозащитников.

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При этом вопрос о том, нужна ли уголовная ответственность за психологическое насилие, пока не решен, добавил Крашенинников. Ранее с этой идей выступила первый зампред того же комитета Госдумы Ирина Панькина.

"Сейчас анализируем все эти истории, - сказал Крашенинников. - Я считаю, что если мы этот закон примем, это будет большой шаг вперед".

Законопроект расширяет понятие "пытки" и ужесточает наказание за их применение. Его соавтором вместе с Крашенинниковым выступил глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Расширяется само понятие "пытка" - оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. Именно оно было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России, объясняли авторы.

За пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Такие преступления переходят в разряд особо тяжких. Это увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

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