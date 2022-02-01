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01.02.2022 21:23
Рубрика: Экономика

Грозит ли нам дефицит кормов для домашних питомцев

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Россельхознадзор нашел в итальянских кормах для домашних животных курицу и пикшу, которых в них не должно было быть, если верить этикетке. Ведомство активно вводит запреты на поставку кормов из разных стран с середины прошлого года, считая, что иностранные производители регулярно вводят в заблуждение потребителей.
Около 85% кормов производится в России, 15% - завозится из-за рубежа. Фото: Nataliya_dv / istockphoto Около 85% кормов производится в России, 15% - завозится из-за рубежа. Фото: Nataliya_dv / istockphoto
Около 85% кормов производится в России, 15% - завозится из-за рубежа. Фото: Nataliya_dv / istockphoto

Под раздачу на этот раз попали также французские производители корма для кошек. На этикетке было указано, что в корме содержится 13% индейки, но ее там не оказалось. Кроме того, в кормовой добавке для сельхозживотных из Германии было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов. Все это дает повод Россельхознадзору приостановить импорт в Россию этих кормов. И это будет сделано, если случаи повторятся.

Фото: iStock
Маркировка ждет алкоголь, консервы, икру и корма для животных

Ранее в интервью "РГ" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказывал, что около 80% кормов для домашних животных не соответствуют заявленному составу. Из 450 образцов, которые проверило ведомство, в 380 выявлены нарушения. Например, в популярных консервах, которые продаются практически в каждом российском магазине, вместо заявленных нескольких видов мяса оказались только растительные ингредиенты - соя и кукуруза.

"Ветеринарные службы серьезно снизили уровень контроля за своими экспортерами, что привело к отгрузкам в Россию кормов сомнительного качества и уровня безопасности", - отмечал Данкверт.

Запрещая поставки, ведомство просит доказательств безопасности продукции, и только тогда поставки в Россию возобновляются. По данным Россельхознадзора, сейчас возобновлена сертификация 443 наименований продукции 108 компаний. Например, недавно список был дополнен тремя немецкими компаниями.

Россия считается страной кошек. Соответственно распределяются и доли кормов. Так, по данным BusinesStat, в 2020 году в России было продано 344 тыс. тонн корма для собак и 596 тыс. тонн корма для кошек. По оценке Союза предприятий зообизнеса, российский рынок кормов для домашних животных составляет более 200 млрд рублей и стабильно растет за счет роста числа домашних питомцев.

Около 85% кормов производится в России и только оставшиеся 15% завозятся из-за рубежа, оценивали в Cоюзе. При этом, как сообщили "РГ" в минсельхозе, за 11 месяцев 2021 года было произведено на 9,6% больше готовых кормов (сухого - на 7,4%, влажного - на 11,1%), чем за аналогичный период 2020 года. "Объемов производства данной продукции достаточно для обеспечения внутренних потребностей и увеличения экспорта", - уверены в ведомстве.

Участники рынка летом прошлого года жаловались, что запрет Россельхознадзора бьет по поставкам премиального и лечебного корма, который производится за рубежом. Но, по данным информационной системы "Аргус" Россельхознадзора, в 2021 году в Россию ввезено 122 тыс. тонн кормов для непродуктивных животных. Основные поставщики - Франция (41,2 тыс. тонн), Италия (36,4 тыс. тонн), Бельгия (12,6 тыс. тонн), Германия (11,6 тыс. тонн). Тогда как в 2020 году, например, Франция поставила в Россию всего 29,6 тыс. тонн, а Италия - 26,2 тыс. тонн.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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