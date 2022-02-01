Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом

Людям, которые страдают ночью из-за мерзнущих ног и имеют сопутствующие хронические заболевания, следует избегать сна в теплых носках, так как это может спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.

Категорически запрещено греть так ночью ноги пациентам с атеросклерозом артерий нижних конечностей. "У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции", - предупредил хирург-флеболог Армен Авакян в интервью радио Sputnik.

Также согревать ноги теплыми носками крайне не рекомендуется при сахарном диабете: из-за него кровообращение в ногах тоже нарушается, может развиться поражение сосудов и дополнительно появиться незаживающая инфекция, в худшем случае приводящая к некрозу, говорит врач.

Чтоб согреть ноги, есть способ, который помогает практически всем - это контрастный душ для ступней ног. "Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми", - заключил Армен Авакян.

Причиной мерзнущих конечностей также может быть банальный спазм сосудов, который может быть связан с патологической реакцией на холод или низким давлением. Кроме того, например, руки могут мерзнуть из-за синдрома Рейно, также сопровождающейся выраженным спазмом сосудов.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.