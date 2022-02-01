Инженер: качество Tesla уже не такое, как у Kia в 90-х

Сэнди Манро, автомобильный инженер, специализирующийся на станкостроении и производстве, дал свою экспертную оценку качества Tesla, которые выпускаются сейчас.

В 2018 году Манро заявил, что пробелы в технологиях Tesla такие, что их можно увидеть с Марса, а общий уровень качества автомобилей сравним с тем, что предлагала Kia в девяностых годах. И вот, четыре года спустя, инженер решил снова проинспектировать Tesla. На этот раз он обозревал Tesla Model S Plaid - топовую версию седана.

Изучив конструкцию кузова, в том числе под панелями, Манро приходит к выводу, что "автомобиль был спроектирован и не выглядит, как просто детали, собранные вместе". Почти все уплотнители, клипсы - всё снимается достаточно легко и не разваливается, как, например, это было в случае с Model Y. Подвёл седан уплотнитель заднего стекла, из-за неправильного прилегания которого в салоне появлялся лишний шум от ветра.

Критики удостоился задний диван, спинка которого, по словам эксперта, имеет неправильный наклон, в результате чего появляется боль в спине. Здесь, конечно, можно сказать о возрасте Монро, в котором боль может возникать в разных частях тела и из-за колебаний атмосферного давления. Тем не менее, эксперт назвал передние кресла одними из лучших в мире.

Манро отметил, что у автомобиля есть вещи, которые всё ещё характеризуют Tesla, как компанию, которая может выпускать машины без огрехов в качестве мелкосерийно, но как только дело доходит до массового производства, то возникают недоработки. Например, на одном крыле была прокладка, а на другом - нет.

В настоящее время Монро продолжает разбирать Tesla Model S Plaid, чтобы провести ревизию внутренностей электрокара.