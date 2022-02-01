Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.02.2022 13:00
Рубрика: Легковые авто

Инженер: качество Tesla уже не такое, как у Kia в 90-х

Текст: Константин Руссов

Сэнди Манро, автомобильный инженер, специализирующийся на станкостроении и производстве, дал свою экспертную оценку качества Tesla, которые выпускаются сейчас.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Tesla Model S возглавила рейтинг самых ненадежных электрокаров

В 2018 году Манро заявил, что пробелы в технологиях Tesla такие, что их можно увидеть с Марса, а общий уровень качества автомобилей сравним с тем, что предлагала Kia в девяностых годах. И вот, четыре года спустя, инженер решил снова проинспектировать Tesla. На этот раз он обозревал Tesla Model S Plaid - топовую версию седана.

Изучив конструкцию кузова, в том числе под панелями, Манро приходит к выводу, что "автомобиль был спроектирован и не выглядит, как просто детали, собранные вместе". Почти все уплотнители, клипсы - всё снимается достаточно легко и не разваливается, как, например, это было в случае с Model Y. Подвёл седан уплотнитель заднего стекла, из-за неправильного прилегания которого в салоне появлялся лишний шум от ветра.

Критики удостоился задний диван, спинка которого, по словам эксперта, имеет неправильный наклон, в результате чего появляется боль в спине. Здесь, конечно, можно сказать о возрасте Монро, в котором боль может возникать в разных частях тела и из-за колебаний атмосферного давления. Тем не менее, эксперт назвал передние кресла одними из лучших в мире.

Манро отметил, что у автомобиля есть вещи, которые всё ещё характеризуют Tesla, как компанию, которая может выпускать машины без огрехов в качестве мелкосерийно, но как только дело доходит до массового производства, то возникают недоработки. Например, на одном крыле была прокладка, а на другом - нет.

В настоящее время Монро продолжает разбирать Tesla Model S Plaid, чтобы провести ревизию внутренностей электрокара.

#Tesla