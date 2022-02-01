Исследование: в салоне автомобиля столько же бактерий, сколько в туалете

Компания Scrap Car Comparation из Великобритании, которая занимается сравнительным анализом цен на автомобильный лом, заказала исследование Астонскому университету. Цель - узнать, сколько бактерий содержится в салоне подержанного автомобиля.

Для исследования были взяты образцы из пяти авто, в том числе из относительного нового - двухгодовалого. Также учёные сделали мазки в двух туалетах в частных домах, спецобработки никакой не производилось и люди пользовались ими в течение суток.

Итак, самый неприятный момент, на котором тем, кто читает во время приёма пищи или только собирается перекусить, стоит остановится. В каждом из образцов, взятых в автомобилях, были найдены бактерии, содержащиеся в фекалиях. Самое удивительное, что большая популяция этих бактерий обнаружили в багажных отделениях - то есть там, где люди обычно перевозят продукты. Здесь было найдено 1425 бактерий, что больше, чем в образцах, взятых в туалетах.

Также микроорганизмы были замечены на водительском сиденье, поэтому трижды подумайте в следующий раз прежде, чем отправлять в рот упавшую на кресло дольку картофеля-фри.

После багажника и сиденья лидерами по количеству бактерий стали рычаг коробки, заднее сиденье, приборная панель. Одна из самых "чистых" областей - рулевое колесо! Исследователи склонны объяснять это тем, что во время пандемии водители гораздо чаще стали использовать санитайзеры.

В исследовании отмечается, что, чем старше транспортное средство, тем большая популяция бактерий в нём живёт, и призвали владельцев тщательнее следить за чистотой в салоне, так как это напрямую влияет на здоровье.