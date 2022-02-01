Как обезопасить людей от агрессивных животных

Большинство - 80% - бездомных животных когда-то жили дома. Но хозяевам по каким-то причинам они перестали быть нужны, либо банальный недогляд - и питомец оказался на улице.

В появлении бродячих стай во многом виноваты люди. Наигравшись, они выбрасывают собак и кошек, обрекая их на голод, холод и агрессию. Фото: Zastavkin / istock

Мелких животных, как правило, быстро подбирают. А более крупные собаки для того, чтобы выжить, начинают сбиваться в стаи.

"Североевропейские страны, которые решили проблему бездомных собак, прежде всего имеют эффективные механизмы по контролю ответственного содержания домашних животных. А именно - обязательную регистрацию домашних животных, налог на их содержание, страхование, лицензии на разведение, законодательное ограничение размножения домашних животных. Например, в Германии размножение собак разрешено в возрасте с 1 года до 7 лет, не чаще двух раз в два года. Нарушение квалифицируется как жестокое обращение с животными. В России этого нет, поэтому мы должны признать, что присутствие бездомных животных на улицах неизбежно", - говорит волонтер благотворительного фонда "Зоозащита" (Екатеринбург) Наталья Ильиных. Регистрации домашних животных и штрафов за их выбрасывание на улицу уже несколько лет добивается первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов. Он настаивает, что нужно вводить поголовную маркировку домашних питомцев. После трагедии в Забайкалье, где стая бездомных собак загрызла семилетнюю девочку, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать рабочую группу по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность владельцев животных. По словам Бурматова (он возглавил рабочую группу), маркировка или чипирование питомцев поможет устанавливать их владельцев. Если собака или кошка случайно убежали, их смогут "просканировать" и вернуть хозяевам. Ну а если хозяин намеренно отказывается от питомца, он получит штраф - до 30 тысяч рублей.

Правда, встает моральная проблема: если человеку животное все-таки не нужно, но его ему вернули, да еще и штраф заплатить заставили, то хозяин, скорее всего, рано или поздно попытается избавиться от питомца снова. И, возможно, не самым гуманным способом, поэтому возможно, лучше сразу через приют искать животному новых хозяев. Было бы справедливо, если бы его пребывание в приюте в это время оплачивал экс-владелец.

Проблема с приютами тоже не решена. "На всю Москву построено только 14 приютов для животных, для 20-миллионного города - это очень мало, но за счет них проблема в столице как-то решается, а во многих регионах нет ни одного приюта, хотя за счет двух-трех можно было бы решить большинство вопросов", - считает Бурматов.

В Екатеринбурге и Свердловской области, по словам Натальи Ильиных, вообще нет приютов для животных. Местные власти планируют лишь в 2023 году начать строительство муниципального приюта. Строительство приютов - дело недешевое. По усредненным данным за 2020 год, сооружение самого дешевого приюта стоит 10 млн руб., более дорогого - 25 млн.

Минприроды располагает данными о 567 приютах для бездомных животных в 62 регионах (данные на ноябрь 2021 года). Требовалось создать еще 459 заведений. Стоимость строительства одного приюта, способного отловить и стериализовать за год 3,5 тыс. животных - 20 млн рублей, приводит Минприроды оценку Агенства стратегических инициатив.

Маркировка питомцев поможет найти их владельцев. Если собака или кошка случайно убежали, их смогут "просканировать" и вернуть хозяевам

Один из вариантов - передать полномочия по созданию и открытию приютов общественным организациям. По словам Бурматова, деньги на это в бюджетах регионов уже есть, надо только заставить чиновников перестать саботировать уже действующие законы. А для этого предложено ввести для них повышенную ответственность. Пока, правда, непонятно - гражданскую или уголовную. Это предстоит решить рабочей группе.

"Наш фонд сейчас готовит проект по усовершенствованию и развитию программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), включающий организацию мест кормления и укрытий бездомных животных вдали от оживленных мест и жилого сектора в соответствии с локацией бездомных животных. Программа ОСВВ - это метод по контролю численности безнадзорных животных. Собаки, выпущенные на место отлова после стерилизации, охраняют территорию от других агрессивных животных, не размножаются. В случае же невозврата животного на место отлова, его постепенно займет новое нестерилизованное животное. Но выпуску подлежат далеко не все собаки. Возврат должен быть выборочный. Там, где этой проблемой занимаются грамотно, в среду обитания не выпускают агрессивных животных, больных, старых, крупных собак, а также тех, кто потенциально быстро может найти себе новых хозяев. Для таких животных государство и должно строить приюты длительного содержания", - подчеркивает Наталья Ильиных.

Депутат Курской областной Думы, зоозащитник Дмитрий Гулиев считает, что программа ОСВВ в полной мере начинает демонстрировать эффект спустя примерно 5-7 лет после внедрения, учитывая жизненные циклы собак. "Но и ОСВВ не будет работать в полной мере до тех пор, пока в обществе не появится культура ответственного обращения с животными", - уверен он. Он напоминает, что ежегодно по окончании дачного сезона без дома остаются сотни, а то и тысячи кошек и собак. Люди наигрались с ними летом, а домой в город брать не хотят. Естественно, что животные начинают сбиваться в стаи, размножаться и искать пропитание в ближайших деревнях.

"В России существует система грантовой поддержки социальных предпринимателей, НКО, оказывающих соцуслуги населению - например, по уходу за пожилыми или тяжелобольными гражданами. Уверен, им можно доверить и уход за бездомными собаками по европейскому образцу, - подчеркивает член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков. - Это когда бездомная собака или кошка отлавливается, лечится, кастрируется и живет в приюте, пока волонтеры ищут ей дом. А если спустя какое-то время дом ей не находят, то животное подвергают эвтаназии. Мне кажется, что гуманнее усыплять таких животных, чем выпускать обратно на улицу. Нынешняя редакция Закона "Об ответственном обращении с животными" мало направлена на строительство приютов, больше на отлов и выпуск животных обратно "в жестокий мир".

Где они зачастую сбиваются в стаи и становятся опасными для людей. А еще погибают бесчеловечной смертью - от голода, машин и жестоких людей.