Кассационный суд обязал ГАИ разъяснять водителям-нарушителям их права

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: если сотрудник ГИБДД не разъяснит водителю, обвиняемому в нарушении Правил дорожного движения, его права, то решение о наказании должно быть отменено. Иными словами, инспектор просто обязан провести с водителям короткий юридический ликбез, а уже потом грозить карой.

Водитель, к которому появились претензии у сотрудников ГИБДД, имеет право хранить молчание или приглашать для защиты адвоката. Фото: Владимир Аносов

Соответствующее разъяснение сделано кассационным судом в свежем обзоре судебной практики. В качестве примера приведена история некоего гражданина У., жителя Нижегородской области, наказанного за оставление места ДТП.

"В протоколе об административном правонарушении в графе о разъяснении прав лицу, в отношении которого возбуждено производство по делу, подпись У. отсутствует", рассказывается в обзоре.

Сотрудник ГАИ должен четко и ясно объяснить, что именно нарушил водитель. При этом надо обойтись без долгих нравоучений

Из-за этого решение о наказании было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Согласно закону, гражданин, привлекаемый к ответственности за административное правонарушение, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника и т.д. Обо всем этом сотрудники правоохранительных органов обязаны в деталях сообщить нарушителю (или предполагаемому нарушителю).

Кроме того, как рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, при составлении протокола об административном правонарушении водителю должны быть разъяснены права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации: не свидетельствовать против себя или своих ближайших родственников. А человек, выслушав все, должен подписаться, где надо, в протоколе. Так сказать, поставить галочку.

"При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, - рассказывает юрист. - Во всех случаях применения мер, ограничивающих права и свободы участника дорожного движения, сотрудник обязан разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности участника дорожного движения".

Важный момент: по словам Марии Спиридоновой, разъяснения участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения должны даваться без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения и других нормативных правовых актов. Так что - никаких нотаций на дороге!

"При возникновении конфликтных ситуаций, претензий или по требованию участников дорожного движения сотрудник разъясняет порядок обжалования своих действий, - рассказывает юрист. - Участнику дорожного движения должна быть предоставлена возможность дать объяснение по поводу его действий, после чего сотрудником дополнительно разъясняется суть правонарушения и осуществляется производство по делу об административном правонарушении".