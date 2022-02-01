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01.02.2022 18:38
Рубрика: Власть

Косачев: Отношение Киева к Минским соглашениям стоит обсудить в Совбезе ООН

Текст: Дмитрий Гончарук
На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля можно обсудить невыполнение Киевом Минских соглашений, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений "приведет к разрушению страны".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"После заявления секретаря СНБО Данилова, зафиксировавшего, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, на заседании 17 февраля мы можем обсудить, насколько Украина выполняет или не выполняет резолюцию Совбеза ООН, поддержавшего Минские соглашения", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, разговор получит смысл, только если из плоскости ситуации вокруг Украины увести его в плоскость ситуации внутри страны.

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