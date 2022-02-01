Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала перевести практически все занятое население на "удаленку" на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил Минтруд.

"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Сейчас на "удаленке" работают 3 млн россиян, уточнили в Минтруде. Число работников, которое можно перевести на удаленный режим работы, каждая организация определит самостоятельно, исходя из своих возможностей. При этом в ведомстве напомнили, что перевод на дистанционный режим не означает урезание зарплаты, если объем работ остается прежним.

За последние сутки число новых случаев заражения COVID-19 по всей стране превысило 125 тысяч, рост зафиксирован на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон". По оценкам Роспотребнадзора, ожидается, что пик заболеваемости наступит в середине февраля, а возможно и раньше.

Для защиты от заражения "омикрон"-штаммом коронавируса медики рекомендуют пройти вакцинацию. В случае повторной прививки (бустера, или ревакцинации) защита от заражения "омикроном" в течение первых трех месяцев превышает 100%.