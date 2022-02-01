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01.02.2022 20:41
Рубрика: В мире

На Кубе впервые за 40 лет температура упала до плюс 3 градусов

Текст: Сергей Новиков ("Российская газета", Гавана)
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Непривычно низкие температуры пришли на обычно теплую даже зимой Кубу: в ночь на 31 января столбики термометров показали лишь немногим выше нуля. В Байноа в 50 км к востоку от Гаваны в утренние часы метеостанция зафиксировала плюс 2,8 градуса. Виной всему - арктический воздух, который принес на Кубу холодный фронт. Абсолютный минимум температур для Острова свободы также был установлен на метеостанции в Байноа - в феврале 1996 года здесь было 0,6 градуса.
Шарфы, шапки и открытая обувь - не привыкшим к холодам кубинцам не знакома мудрость "держи ноги в тепле". Фото: Сергей Новиков Шарфы, шапки и открытая обувь - не привыкшим к холодам кубинцам не знакома мудрость "держи ноги в тепле". Фото: Сергей Новиков
Шарфы, шапки и открытая обувь - не привыкшим к холодам кубинцам не знакома мудрость "держи ноги в тепле". Фото: Сергей Новиков
Фото: Сергей Новиков
Крещенский репортаж с Острова Свободы

В самой кубинской столице весьма прохладно: градусник в машине показывал не больше 10 градусов. Для Гаваны такие температуры, конечно же, являются большой редкостью, да и ощущаются они весьма некомфортно. Дело в том, что в расположенном на побережье Атлантического океана городе обычно высокая влажность, она будто снижает воспринимаемую температуру еще на несколько градусов. Не намного комфортнее в такие дни и внутри жилых помещений, ведь отопление здесь отсутствует. Кроме того, практически во всех кубинских домах полы каменные. Местные жители всячески утепляются: кутаются во всевозможные свитера, толстовки и куртки, надевают шапки, заматываются шарфами. Кубинцы зачастую надевают теплые вязаные шапки, а на ноги все равно сланцы. Тяжелее всего в эти студеные дни приходится девочкам-школьницам. Их форма - это короткие юбки с шортами. Многие вынужденно поддевают лосины, но сегодня за нарушение обычно строгой дисциплины вряд ли будут ругать. Кстати, накануне холодов даже президент страны Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter призвал кубинцев "в эти морозные дни особенно беречь детей и пожилых граждан". "Вот, смотри, я даже двое штанов надел", - как раз один из таких пожилых кубинцев демонстрирует своему другу тренировочные штаны под обычными брюками.

Кубинцы зачастую надевают теплые вязаные шапки, а на ноги все равно сланцы

В центре Гаваны путешественников ожидаемо больше. В основном - из России и Канады. Людей знакомых с суровыми холодами какие-то +10 не смущают. Об этом мне и говорит гид Мигель, который только что посадил на кабриолетную прогулку своих туристов, которым "мороз" нипочем, и теперь с озябшим видом потягивает кофе. Он рассказывает, что как раз во время прихода холодных фронтов, провоцирующих ветер и высокие волны, спрос на экскурсии резко увеличивается, поскольку пляжи закрываются и в отелях заняться нечем. Впрочем через пару дней кубинцы смогут убрать в шкафы теплые куртки, шарфы и шапки: скоро в ходу вновь будут лишь солнечные шляпы.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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