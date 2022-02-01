Названы дата и место похорон Виктора Мережко

Сценариста, актера и режиссёра Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище 3 февраля, сообщает Союз кинематографистов.

Церемония прощания состоится в этот же день в 11:00 мск в Центральном доме кинематографистов.

Народный артист РФ Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Мережко наиболее известен как автор сценариев таких фильмов, как "Родня", "Забавы молодых", "Полеты во сне и наяву", "Курочка-ряба", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вас ожидает гражданка Никанорова" и многих других важных лент.