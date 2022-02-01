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Рубрика: В мире

Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении

Текст: Иван Сысоев
Фото: Frank Augstein/ AP Photo Фото: Frank Augstein/ AP Photo
Фото: Frank Augstein/ AP Photo

Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ. Решение судебной коллегией было принято единогласно.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Брейвик получил возможность на прошение об условно-досрочном освобождении после того, как отбыл половину назначенного ему судом 21-летнего срока. Однако, по заключению психиатрической экспертизы, он признан все еще опасным для общества.

В 2011 году Брейвик устроил массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утойя, в результате которого 77 человек погибли, а более 300 получили ранения.

В мире Европа Норвегия Двойной теракт в Норвегии

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