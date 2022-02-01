Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении

Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ. Решение судебной коллегией было принято единогласно.

Брейвик получил возможность на прошение об условно-досрочном освобождении после того, как отбыл половину назначенного ему судом 21-летнего срока. Однако, по заключению психиатрической экспертизы, он признан все еще опасным для общества.

В 2011 году Брейвик устроил массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утойя, в результате которого 77 человек погибли, а более 300 получили ранения.