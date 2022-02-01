Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада

Русская православная церковь пытается сделать более близкими христиан Востока и Запада, сблизив их позиции по многим спорным проблемам современности, но не в ущерб "чистоте веры". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в тринадцатую годовщину своей интронизации. Литургия прошла в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ поселка Переделкино под Москвой.

Русская православная церковь 1 февраля отметила 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол патриарха Кирилла. В этот же день РПЦ отмечает память святого XV века - святителя Марка, архиепископа Эфесского, который был защитником православия и выступил против подписания унии между западным и восточным христианством на Ферраро-Флорентийском соборе.

После окончания Божественной литургии патриарх Кирил заметил, что Русская православная церковь "не замкнута в себе, у нас обширные и важные внешние связи, нацеленные на то, чтобы сблизить позиции христиан по многим вопросам современности и тем самым сделать более близкими христиан Востока и Запада".

По словам предстоятеля, к единству христиан нужно стремиться, не случайно в церквях за каждой литургией молятся о "единстве всех Божиих Церквей". Однако при этом важно, чтобы "под видом воссоединения христианства не произошло разрушение Церкви Христовой".

Поэтому, сказал патриарх Кирилл, "молитвы о воссоединении мы должны соединять с заботой о чистоте веры - той самой веры, которая передана нам от святых апостолов".