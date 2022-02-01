Песков назвал темы переговоров Путина и Орбана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 1 февраля, на переговорах в Кремле обсудят отношения Москвы и Будапешта, проблемы безопасности в Европе и региональные конфликты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"День будет посвящен российско-венгерским отношениям​​​. Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом", - сказал Песков. Визит этот очень важен, особенно сейчас, подчеркнул он.

Это хорошая возможность для двух лидеров обменяться мнениями об основных проблемах безопасности на европейском континенте, региональных конфликтах, а также подробно обсудить состояние и перспективу развития двусторонних отношений, конкретизировал Песков. Он также заявил, отвечая на вопросы, что на пресс-конференции после переговоров наверняка журналисты поднимут тему реакции Москвы на ответ Запада по гарантиям безопасности.