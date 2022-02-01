Польша передаст Украине снаряды для ПВО

Варшава намерена передать Киеву снаряды для систем ПВО. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает РИА Новости.

Комментируя планы Польши в отношении поставок вооружения на Украину, Солох не стал называть конкретные спецификации вооружений, однако подчеркнул, что в поставках "будут противовоздушные снаряды".

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что среди вооружения будут также беспилотники и ПЗРК "Гром". Об этом передает ТАСС.

Ранее в Польше прошли консультации президента страны с правительством и союзниками в НАТО и ЕС. В результате было принято решение передать Украине боеприпасы.

Россия неоднократно заявляла, что Западу следует прекратить снабжать Киев оружием. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что нагнетание истерии вокруг вероятного нападения на Украину вредит самой Украине.