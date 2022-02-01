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Рубрика: Власть

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США

Россия не собирается пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в Facebook.

Фото: president.gov.ua
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Так в посольстве отреагировали на публикацию в Twitter Госдепартамента США с обвинениями в адрес Москвы. Дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, "в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".

Кроме того, отметили в посольстве, именно Вашингтон снабжает наступательными вооружениями украинские власти, "смыкаясь со стремлением правительства Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем". И именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к границам РФ.

"Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон", - подчеркивается в заявлении.

Нагнетание истерии вокруг возможного нападения России на Украину вредит самой Украине. Об этом ранее заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая в СБ ООН. По его словам, США своими действиями будто призывают к войне. Складывается впечатление, что они хотят воплотить свои домыслы в реальность.

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