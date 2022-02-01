Путин надеется обсудить с Макроном вопросы безопасности и Украину

Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется в ближайшее время обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы безопасности и ситуацию на Украине.

Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы договорились вчера с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву", - сказал Путин.

На встрече, как предполагается, будет подниматься в том числе и тема российский предложений по гарантиям безопасности. А также планируется обсудить ситуацию на Украине.

Ранее, комментируя ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, Владимир Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. Это недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.