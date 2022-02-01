Путин оценил ответ США по гарантиям безопасности

Принципиальные российские озабоченности проигнорированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Вопрос на эту тему прозвучал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент РФ заявил, что российская сторона внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на российские предложения.

Но уже сейчас понятно, что "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", подчеркнул российский лидер. По его словам, в РФ не увидели адекватного учета ключевых требований, которые содержались в российской инициативе по гарантиям безопасности. Это недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Путин уточнил, что проинформировал об этом премьер-министра Венгрии. По его словам, они с коллегой "провели обстоятельный обмен мнениями" по данному поводу.

Напомним, что США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва изучает документы. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что глава государства лично ознакомился с ответом.