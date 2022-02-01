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01.02.2022 20:40
Рубрика: Власть

Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Текст: Татьяна Замахина
Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Президент РФ напомнил, что в военной доктрине Украины содержится установка на возвращение Крыма - в том числе военным путем.

Путин предложил представить, что Украина является членом НАТО. Это будет страна, которая "напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии". И в таких условиях, продолжил российский лидер, она "начинает операцию в Крыму" - не говоря уже о Донбассе.

Путин: Украина для США - инструмент сдерживания России

"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции, - резюмировал Владимир Путин. - Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

Президент России уверен в необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины. "Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу", - сказал Путин, имея в виду российские предложения по гарантиям безопасности.

Говоря о целях США, он подчеркнул, что в Вашингтоне думают о сдерживании развития РФ, а не о безопасности Украины.

Путин заявил, что Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности

Ранее Путин заявлял, что Штаты в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали требования России - в том числе о нерасширении НАТО на Восток. По его словам, Запад, игнорируя озабоченности Москвы, ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности, но за счет других это делать недопустимо, уверен президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины Расширение НАТО Россия и НАТО

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