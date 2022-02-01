Путин заявил о возможности поставок в Венгрию вакцины "Спутник лайт"

По его словам, российская вакцина может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей.

Владимир Путин напомнил, что Венгрия первой в Европе одобрила и стала применять российскую вакцину "Спутник V", и в прошлом году было поставлено 2 миллиона доз этого препарата. "В планах локализация его производства на венгерской территории", - уточнил российский лидер.

Кроме того, Венгрия признала и российские сертификаты о вакцинации.

В целом, по оценке президента РФ, переговоры с венгерским коллегой прошли в конструктивном ключе. За почти пять часов, которые они длились, стороны обсудили практически все вопросы, которые хотели. Владимир Путин подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в Европе.