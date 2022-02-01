В Минсельхозе обсудили меры поддержки молочной отрасли

На минувшей неделе проблемы молочной отрасли, а также дополнительные меры ее поддержки обсуждались на совещании в правительстве РФ под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, в Минсельхозе, на XIII съезде Национального союза производителей молока. Такое пристальное внимание к молочке, безусловно, радует представителей этого непростого бизнеса, потому что, с их слов, даже при всех действующих мерах господдержки производство молока остается одним из самых долгоокупаемых и низкорентабельных.

Цены пошли на взлет

По данным Росстата, литр питьевого цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2 процента в целом по ЦФО за год подорожал на 5,5 рубля - с 61,53 в январе 2021 года до 67,26 на 14 января 2022-го. В частности, в Ярославской, Владимирской и Тверской областях он подскочил в цене примерно на четыре с половиной рубля - до 54,88; 62,01 и 61,54 соответственно. В Калужской и Тульской областях молоко стало дороже почти на восемь рублей, в Костромской - на шесть с лишним, а в Тамбовской - вообще на 11. То есть калужские и тульские потребители выкладывают сегодня за литр этого продукта больше 66 рублей, костромские - 64 с лишним, а тамбовские - свыше 68. Кстати, тамбовские цены на молоко уступают только московским, а дешевле всего в ЦФО молоко обходится рязанцам, которые покупают его в среднем по 49 рублей за литр (подорожание - на 4,18 рубля).

И хотя в последнее время выросло в цене много что, очевидно, что молочную отрасль ощутимо лихорадит. По мнению специалистов - во многом из-за роста цен на корма, ветеринарные препараты, электроэнергию.

- Подорожало все: солярка, железо, а значит, техника и запчасти, корма и удобрения. Отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня вносят в среднем 15 килограммов действующего вещества на гектар пашни, в то время как обоснованная минимальная норма - 65-80 килограммов. А ведь от этого зависят урожаи, в том числе и кормовых культур, - приводит цифры председатель объединения работодателей АПК Ярославской области, гендиректор крупной агрофирмы "Пахма" Сергей Иванов.

Агрофирма обеспечивает свой молочный комплекс кормами в основном сама: здесь сеют пшеницу, ячмень, кукурузу на силос, заготавливают сено. Это выгоднее, чем покупать, но в прошлом году из-за крайне неудачного лета зерновых собрали в три раза меньше, то есть докупать все равно пришлось. Ну а рынок есть рынок. По данным ярославского департамента АПК, после неурожая цены на фуражную пшеницу подскочили на 19,2 процента, на ячмень - на 26,2, шрот соевый - 32,6, шрот подсолнечный - на 55,8. Да, субсидию на корма предприятие получило - 2,8 миллиона рублей, но на нее можно было купить, со слов Сергея Иванова, "две машины жмыхов".

Корма дорожают: после неурожая цены на фуражную пшеницу подскочили на 19,2 процента, на ячмень - на 26,9

- Сегодня мы в год получаем субсидий в общей сложности 27 миллионов рублей, а налогов за прошлый год заплатили 57 миллионов. О каком развитии может идти речь? - задается вопросом гендиректор "Пахмы". - Мы 2021 год отработали почти в минус. Если бы до того не купили дополнительно 800 голов скота для нового комплекса на 2000 дойных коров и не получили от них молоко, были бы вообще в пролете. Благодаря им хоть как-то ситуацию поправили. Но залезли в долги, 1,1 миллиарда рублей в банке взяли. И вот комплекс еще не введен полностью, года еще не прошло с покупки, а мы уже 36 миллионов банку отдали.

Главное - стабильность

О том, что при снижении рентабельности у этого бизнеса есть только один вариант - наращивать обороты, говорит и гендиректор одного из ведущих сельхозпредприятий Ярославской области "Красный маяк" Василий Финогеев. В марте здесь планируют открыть новый комплекс на 3,6 тысячи дойных коров. Причем все стадо будет сосредоточено в одном здании площадью 44 тысячи "квадратов" - таких больших комплексов под одной крышей в стране еще не было.

- К сожалению, так - наращиванием оборотов при снижении рентабельности - развивается все сельское хозяйство во всем мире. Тренд везде примерно одинаков. Кто-то его нивелирует огромными субсидиями, как Европа (где субсидии в десятки раз больше наших), а кто-то - укрупнением производств, как, например, США, - объясняет Василий Финогеев.

По словам руководителей молокопроизводящих компаний, специфика этого бизнеса в том, что у него очень длинный цикл, связанный с физиологией животных. То есть для выхода новых ферм на производственную мощность (это когда буренка дает максимум молока) требуется примерно 3,5-4 года. Кроме того, необходимо большое капитальное строительство, ведь в погодных условиях центра России одним навесом не обойдешься. Плюс очень дорогие доильные установки, оборудование для навозоудаления, утилизации навоза. Чрезвычайно непростое дело, а рентабельность - в пределах 15 процентов с учетом всех субсидий и госпомощи. Окупаемость такого бизнеса - 12-15 лет. И в этих условиях, говорят производители молока, важнее всего - стабильность поддержки, без частых изменений правил игры. "Мы не претендуем на миллиарды - мы претендуем на стабильность", - объясняют люди, благодаря которым на полках супермаркетов есть молоко, сметана, творог и сыр.

Для выхода новых ферм на производственную мощность требуется примерно 3,5 - 4 года

- Молочное животноводство просто не может развиваться на коммерческие кредиты, поэтому государство снижает для нас процентную ставку. Но, например, с начала нового года изменился подход к инвестиционным кредитам: если раньше банкам закрывали напрямую 100 процентов ставки, то сегодня - только 80. Соответственно, проценты для нас подросли. А при нашем длинном производственном цикле незапланированные расходы на каком-то из этапов могут привести к прогибу, сбоям, - говорит гендиректор "Красного маяка". - Поэтому стабильность в вопросах поддержки очень важна. Мое субъективное мнение: период между такими корректировками для молочного животноводства должен составлять не менее пяти лет, чтобы предприятия четко знали, на что могут рассчитывать. А сегодня изменения, к сожалению, могут произойти в любой момент.

Доходы - из отходов

По данным Минэкономразвития РФ, по итогам третьего квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14 процентов, производителей молока - на 12 процентов, а себестоимость производства - на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Минсельхоз РФ в прошлом году предоставил отрасли поддержку в 54 миллиарда рублей.

В целом за прошлый год, например, во Владимирской области - одном из самых молочных российских регионов - рост производства молока обеспечивался в основном за счет увеличения продуктивности животных. Так, по данным областного департамента сельского хозяйства, в прошлом году местные предприятия всех категорий надоили 435 тысяч тонн молока, что больше предыдущего периода на 2,5 процента. Продуктивность при этом достигла 8290 килограммов на одну корову (плюс 3,2 процента), а самообеспеченность региона молоком - фантастических 140 процентов. Успех специалисты объясняют, в частности, высоким уровнем племенной базы: в регионе 24 племенных хозяйства.

В Тверской области надаивают от одной коровы в среднем 5246 килограммов молока, что к уровню 2020 года тоже больше на 4,4 процента, в Ярославской - 7566 (плюс 32 килограмма к 2020 году). Но по объему надоенного молока ярославцы в прошлом году сминусовали, произведя 331,1 тысячи тонн (меньше на 0,9 процента).

Истоки этих минусов, говорят руководители молокопроизводящих хозяйств, в числе прочего - в слабой погектарной поддержке, дороговизне электроэнергии, которая для сельхозбизнеса почему-то выше, чем для промышленников ("Платим по 9,14 рубля за киловатт, в итоге - 30 миллионов в год", - сетует Сергей Иванов), в невозможности без дополнительных затрат использовать навоз в качестве удобрения, а также строить сельхозобъекты на собственных землях, потому что их отнесли к сельскохозяйственным угодьям, где можно только пахать и сеять. Между тем отличной и очень эффективной мерой поддержки для селян могло бы стать одно лишь разумное решение вопроса, связанного с отходами жизнедеятельности КРС.

- Из этих отходов можно получать биогаз, метан: установить оборудование и вырабатывать дешевую тепловую и электрическую энергию для своих нужд, а переработанной биомассой удобрять поля. При этом решалась бы и экологическая проблема, потому что использование биогаза предотвращает выброс метана в атмосферу, - перечисляет очевидные плюсы Василий Финогеев. - Но дело в том, что такие биогазовые установки, построенные на животноводческих комплексах, не подпадают под кредит с субсидированной ставкой. И на землях сельхозназначения их теперь тоже построить нельзя. То есть эта опция для России недоступна.

Между тем, по мнению сельских бизнесменов, смысл поддержки - прежде всего в ее эффективности. Нужна не такая помощь, без которой на следующий день предприятие "сдохнет", а поддержка, помогающая выжить завтра, послезавтра и на много лет вперед. То есть все по тому же известному и проверенному веками принципу "не рыбу дать, а удочку".

Компетентно

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- Пороговые значения Доктрины производственной безопасности - 90 процентов. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по предварительным итогам 2021 года, самообеспеченность Российской Федерации молоком составляет 84 процента. Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой - сохранение поддержки действующих инвестпроектов.

Людмила Маницкая, председатель совета - директор Молочного союза России:

- Нужно последовательно добиваться снижения себестоимости молока в производстве и переработке. Такая работа ведется нашим союзом в общегосударственных интересах, а государство должно обеспечивать необходимые формы и виды поддержки молочной отрасли как социально значимой.