В Москве появится скоростной диаметр для автомобилей

Две крупнейшие магистрали, которые строятся в столице - Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, станут одной дорогой. Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, это будет бессветофорный скоростной диаметр, который пройдет с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург с ответвлением до Некрасовки.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Любовь Проценко

Новая транспортная артерия создается благодаря соединению двух новых дорог. Она свяжет Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. В районе станции "Новохохловская" с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на ТТК. На севере его продолжением станет федеральная трасса М 11 "Москва - Санкт-Петербург". На востоке - будущая трасса М 12 "Москва - Казань". На юге - трасса М 2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

Через весь город, минуя центр, по МСД можно будет проехать за 40 минут

Для миллионов автолюбителей создание диаметра означает новую транспортную реальность - более быстрые и комфортные поездки. Точно так же, как в свое время это сделали первые железнодорожные МЦД. Пришла пора менять ситуацию и на автодорогах. Подсчитано: экономия времени будет впечатляющей: через весь город, минуя центр, по МСД можно будет проехать без единого светофора за 40 минут. Время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в Шереметьево и Домодедово станет короче на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет.

Участки Северо-Восточной хорды, которые уже открыты для автомобилистов, преобразили близлежащие районы. К примеру, для поездок между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино на севере Москвы водителям больше не нужно выезжать на Кольцевую автодорогу. Это снизило нагрузку на Большую Академическую улицу, Дмитровское и Коровинское шоссе, улучшило ситуацию в соседних районах. Мэр подтвердил, что, как и планировалось, целиком хордовые магистрали будут готовы уже в 2023 году. А сейчас, по его мнению, самое время москвичам подумать, как назвать новую дорогу. "Предлагаю на "Активном гражданине" проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя", - написал он.