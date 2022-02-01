В Подмосковье проанализировали ситуацию с бездомными животными

Люди и звери

В среднем каждый год в области регистрируется 1,7 тысячи случаев нападения собак на людей. Это данные регионального главка МВД, то есть речь идет только об инцидентах, на которые поступили заявления в полицию. Случаев, когда пострадавший отделался порванной одеждой, но не стал тратить времени на разборки, конечно, гораздо больше.

Закон о безнадзорных животных в Подмосковье был принят еще в 2012 году. Он определил, что власти на местах должны отвечать за то, чтобы все не имеющие хозяев четвероногие друзья были стерилизованы, привиты от болезней и не представляли угрозы для людей. Муниципалитеты получили право заключать контракты на отлов и стерилизацию собак. И тут же начались открытые конфликты между сторонниками и противниками закона.

Как известно, все наше общество делится на тех, кто, выходя из дома, прихватывает пару сосисок, чтобы накормить бедных дворовых собачек, и тех, кто считает, что именно благодаря вот таким сердобольным гражданам в иной двор без опаски быть облаянным не войдешь. После принятия закона собакофобы начали считать деньги, потраченные местными бюджетами на бесполезные, с их точки зрения, мероприятия, говоря, что и после стерилизации у животных остаются зубы. А собаколюбы начали отслеживать дальнейшую судьбу выловленных четвероногих и нашли в одних муниципалитетах неучтенные крематории, в других - несанкционированные собачьи кладбища. Справедливости ради замечу, что в отдельных муниципалитетах к решению проблем с безнадзорными животными подошли ответственно. К примеру, в Ногинске появился первый в области муниципальный приют для бродячих собак, финансируемый из районного бюджета. И инициативу подхватили еще несколько муниципалитетов.

Что сейчас? Совсем с подмосковных улиц бродячие собаки не исчезли. Но их стало в десятки раз меньше и практически каждая теперь с желтой биркой в ухе. Это значит, что она чипирована, стерилизована, привита и занесена в базу безнадзорных животных. Тем не менее жалобы на агрессивные собачьи стаи есть. Особенно от жителей отдаленных поселений, примыкающих к крупным СНТ. Там в стаи сбиваются звери, брошенные на произвол судьбы после дачного сезона.

Своя беда

"По статистике, 30% нападений на людей совершают не дикие, а домашние животные. Особенно в частном секторе. Утром им открыли ворота и выпустили побегать, забыв покормить. И они, точно так же, как бездомные псы, сбиваются в стаи, лазают по помойкам, проявляют агрессию", - говорит зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Делится своей статистикой и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова: "В прошлом году у нас зафиксировано 30 случаев нападения собак на детей, два из них окончились летальным исходом. И в большинстве случаев нападали не бродячие, а домашние собаки". Увы, уже отмечен неприятным инцидентом и этот год. 21 января в коломенском парке хаски вцепилась в лицо четырехлетнему мальчику.

А между тем в мае прошлого года в области приняли закон, ужесточающий правила выгула собак. В частности, выгул питомца без намордника и поводка чреват хозяину штрафом в 1000-2000 рублей. Не могут животные находиться в свободном выгуле в общественных местах, к которым помимо всего прочего относятся дворы, подъезды и лифты многоквартирных домов, пешеходные переходы, спортивные площадки, а также территории, прилегающие к образовательным и медицинским организациям. Исключения делаются только для щенков и декоративных собачек ростом до 25 сантиметров в холке, но и в этом случае хозяева могут игнорировать только намордник, а поводок или переноска в общественных местах должны быть всегда.

В прошлом году в области было 30 случаев нападения собак на детей

Если пес причинил вред чужому имуществу, хозяина также оштрафуют на 1000-2000 рублей. За нападение собаки на другое домашнее животное штраф составит 4000-5000, за нападение на человека - 5000 рублей. И еще хозяину придется оплатить стоимость поврежденного имущества и компенсировать другие затраты, понесенные пострадавшей стороной из-за нападения собаки. Ежемесячно в муниципалитетах собирают по 200 тысяч рублей штрафов, но нарушителей меньше пока не становится.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА РЫБНИКОВА

Штраф, приют и чип

"Бродячих животных на улице вообще быть не должно - с чипами они или без. Но и домашние животные должны находиться под строгим контролем. Нужно расширять сеть приютов, привлекать НКО, повышать штрафы за выгул без поводка и намордника. Собака - это прежде всего животное, хищник со своими инстинктами, характером, повадками, и владелец должен нести всестороннюю ответственность за все, что с ней происходит", - уверена Ксения Мишонова.

"Я бы еще запретила частным заводчикам продавать животных на "Авито" как вещи. Собаки должны продаваться только через клубы или раздаваться бесплатно через приюты", - считает директор чеховского приюта "Лохматая душа" Валентина Силич. И в любом случае всех псов нужно чипировать, внося в чипы информацию о том, кто купил или взял из приюта четвероногого друга. Тогда будет понятно, с кого спросить, если ваш милый песик на самовыгуле в кого-нибудь вцепится. "Это процентов на 80 сбавит ту напряженность, которую мы ощущаем после случаев, подобных забайкальскому", - продолжает Силич. Животные-то по большому счету ни в чем не виноваты. Они всегда нападают по вине человека, который когда-то принял неверное решение о том, что ему нужна собака, что собака может обойтись без воспитания и что отпустить собаку одну гулять в парк - хорошая идея.