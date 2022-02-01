Тульские кафе сами будут решать, спрашивать ли QR-коды

В Тульской области вновь введены QR-коды для посещения заведений общественного питания. Но их использование оставлено на усмотрение администрации кафе и ресторанов - те сами будут решать, какие требования установить к посетителям.

- С завтрашнего дня, 2 февраля, возвращается требование о QR-кодах и ПЦР-тестах в заведениях общепита. При этом организациям оставлено право самостоятельно решить, требовать у посетителей документы о вакционации или перенесенном заболевании, либо нет.- рассказала РИА Новости представитель правительства региона.

Вход в бассейны, фитнес-залы и другие спортивные объекты остается свободным, отметила собеседница.

QR-доступ в тульские кафе и рестораны был временно отменен перед новогодними каникулами. Подтверждение санитарной безопасности также требуется при посещении кинотеатров, музеев, боулинга, заселении в гостиницы.