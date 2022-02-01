Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели

На европейской части территории России к концу этой недели температура воздуха понизится на 6-8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если в первый день февраля, например, в Москве температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. "Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя", - цитирует метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, в пятницу ночью в Москве будет -7…-12 градусов, а днем -4…-9. К субботе ночные морозы еще окрепнут, столбики термометров будут опускаться до -10…-14. Днем по-прежнему ожидается 4-9 градусов мороза.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура в феврале обещает быть выше климатической нормы практически во всех регионах России. Наиболее теплым месяц может быть в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, в центре Якутии и на Урале. Холоднее нормы может быть лишь на Чукотке, отметил Вильфанда. Он уточнил, что погода не будет однородной, периоды похолодания никто не исключает.