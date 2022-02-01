На Чукотке бездомные собаки трижды за неделю нападали на подростков

Три случая нападения бездомных собак на подростков за неделю произошли в поселке Угольные Копи Анадырского района Чукотского автономного округа. По каждому из них ведутся проверки.

Первый раз стая бездомных животных набросилась на 14-летнюю девочку во дворе дома №10 на улице Первомайская. Как писала "РГ", одна из собак прокусила школьнице голень левой ноги. Пострадавшая обратилась в приемное отделение Чукотской окружной больницы, где ей назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в Следственном комитете СК Чукотки, на следующий день в этом же дворе произошло еще одно нападение. На этот раз травму ноги получил 15-летний подросток. Лечение пострадавший также проходит амбулаторно.

Днем 30 января бездомная собака набросилась на 16-летнего подростка и укусила его за ногу во дворе дома №13 по улице Молодежная. Госпитализация пострадавшего не потребовалась.

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по обращению с бездомными животными.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова, ситуацию взяли на контроль и в надзорном ведомстве.

- Анадырский межрайонный прокурор принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Анадырского муниципального района, принимаются меры к отлову агрессивных животных, информированию населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, рассматривается вопрос о введении в поселке Угольные Копи режима чрезвычайной ситуации, - сообщила представитель прокуратуры.

Кроме того, в связи с увеличением числа жалоб граждан, прокурор ЧАО Константин Прохоров предложил губернатору региона Роману Копину ввести запрет на выпуск отловленных бездомных животных на прежние места обитания.