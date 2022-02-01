Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны

Дороже всего в России жизнь обходится в городе Анадырь (Чукотка), а самой дешевой она признана в Назрани (Ингушетия). Это следует из индекса стоимости жизни (ИСЖ), опубликованном Росстатом по итогам 2021 года.

ИСЖ - один из статистических показателей, который характеризует ценовую ситуацию на потребительском рынке и показывает, насколько больше или меньше приходится тратить человеку при проживании в том или ином городе по отношению к среднероссийскому уровню. В расчет используют 264 вида товаров и услуг в 271 городском населенном пункте.

Так, в Анадыре этот набор обходился в прошлом году на 57% дороже, чем в среднем по России, в то время как в Назрани он был на 25% ниже среднего значения. В Москве жить дороже, чем в среднем в России, на 28%, в Санкт-Петербурге - на 12%. Традиционно самые дорогие для жизни города сосредоточены на Дальнем Востоке, тенденция не менялась в течение последних лет, следует из предыдущих рейтингов.

При расчете ИСЖ Росстат не использует данные по средним зарплатам в городе или регионе, однако если сравнить их с местом населенного пункта в рейтинге, то станет ясно, что там, где жизнь обходится дороже, зарплата выше, и наоборот. Например, на Чукотке средняя зарплата в конце прошлого года колебалась у отметки 120 тысяч рублей, а в Ингушетии - около 30 тысяч рублей.

Ранее жители России рассказали социологам, в каких городах, по их мнению, самое высокое качество жизни. В этом рейтинге использовались другие показатели - уровень дохода, миграция населения, работа коммунальщиков, общественного транспорта, качество воздуха, уровень тревожности населения и т.д. В этом рейтинге лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Грозный.