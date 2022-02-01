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01.02.2022 03:48
Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске "заминировали" школы и торговые центры

Текст: Дина Непомнящая

В трех школах и двух торговых центрах Южно-Сахалинска во вторник утром пришлось проводить эвакуацию из-за анонимного сообщения о минировании зданий, которое поступило в администрацию города.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы мэрии, информация касалась школ №1, 5 и 8, а также ТЦ "Сити молл" и "Аллея". На местах работают сотрудники спецслужб.

Напомним, что с 17 по 25 января подобные "анонимки" приходили практически ежедневно. "Минировали" сахалинские школы, детские сады, больницы, аэропорт и здание администрации. Информация ни разу не подтвердилось. Волна ложных сообщений прошла и по другим городам России.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Сообщения о лжеминированиях в России

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