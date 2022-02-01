Забайкальцев начнут наказывать за кормление бездомных собак

В Забайкальском крае предложили ввести режим повышенной готовности для предупреждения нападения на людей безнадзорных животных. На время его действия установят запрет на кормление бездомных четвероногих, а также на выгул собак без владельцев. Нарушителям придется нести административную ответственность.

Такие действия решили предпринять участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с приближением сезона случки. В это время собаки собираются в стаи и становятся более агрессивными, защищая свою территорию.

В регионе планируют провести отлов бродячих собак. Особое внимание уделят крупным населенным пунктам.

"Думаю, что нужно действовать решительно. Сейчас идет увеличение числа обращений от людей. Оставлять животных на улицах опрометчиво и несет риски. Предлагаю обязать абсолютно всех глав в конкретные сроки отловить собак, создать пункты для их временного размещения, параллельно организовать работу по созданию постоянных приемников", - поручил губернатор края Александр Осипов.

Напомним, ранее в Забайкалье запретили возвращать после отлова потенциально опасных животных в привычные места обитания. Инициативу поддержали и руководители других регионов.