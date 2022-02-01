В Оренбуржье из-за "омикрона" детей не пустят в кино, бассейны и зоопарки

Из-за резкого роста числа заражений среди детей и подростков новым штаммом коронавируса - "омикрон" - в Оренбуржье ограничили доступ несовершеннолетних в общественные места. Так, до 8 февраля юные оренбуржцы не смогут посещать кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцзалы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и другие объекты, оказывающие подобные услуги.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Оренбургской области о мерах по противодействию распространению в регионе коронавирусной инфекции.

Напомним, что именно резкий рост случаев заражения среди детей стал отличительной особенностью замещения "дельты" штаммом "омикрон".

- Дело в том, что дети не привиты. И не только заражаются сами, но и становятся источниками заболевания для взрослых - возникают семейные очаги, - прокомментировала ситуацию глава миздрава области Татьяна Савинова. - Сегодня школьники крупных городов региона ушли на дистант. И основная логика введенных ограничений - чтобы дети на дистанте посидели дома.

Министр призвала родителей отнестись к этим мерам с пониманием.

Кстати

В новой редакции указа до 8 февраля вводится ограничение по наполняемости зрительных залов в организациях всех форм собственности при проведении массовых мероприятий - не более 75 процентов имеющихся мест. На входе должна проводиться термометрия. На мероприятия запрещено допускать участников с признаками ОРВИ.

Прибывающим на территорию Оренбургской области из других регионов России и из-за рубежа необходимо сдать ПЦР-тест в течение 48 часов. Исключение - командированные, а также лица, имеющие на руках действующий результат ПЦР, прошедшие полный курс вакцинации, либо переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.