В Саратове экс-министра приговорили к 10 годам лишения свободы

В Саратове бывшего министра - председателя комитета по информатизации областного правительства Ларису Кузнецову - и ее мужа Олега Козлова суд признал виновными в получении взяток.

По версии следствия, чиновница получила взятки от предпринимателя, который арендовал помещения в зданиях, где располагались подчиненные комитету многофункциональные центры по обслуживанию населения. Посредником при передаче денег выступал супруг министра.

В свою очередь представители защиты объясняли, что у Козлова, до того как он стал мужем Кузнецовой в 2016 году, был совместный бизнес с предпринимателем, которого признали пострадавшим по уголовному делу, и деньги, в незаконном получении которых обвинили министра, - на самом деле доходы от коммерческой деятельности ее супруга.

В ходе судебного разбирательства прокурор отказался от части обвинений, и сумма взяток снизилась с 13 до 11 миллионов рублей.

Как сообщила областная прокуратура, суд признал Кузнецову виновной в незаконном получении денег и приговорил к 10 годам лишения свободы, а Козлова в посредничестве при передаче взяток и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор экс-министру вынесли с отсрочкой исполнения, до того как ее несовершеннолетнему ребенку исполнится 14 лет.

Ранее это уголовное дело уже рассматривалось в суде, и в апреле прошлого года суд полностью оправдал подсудимых, посчитав, что министра оговорил бывший компаньон мужа. Однако это решение отменила вышестоящая судебная инстанция и отправила дело на новое рассмотрение.